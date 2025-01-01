Оператор Пермского водоканала обновил около 3 км водопроводных сетей Поделиться Твитнуть

В компании «НОВОГОР-Прикамье» подвели итоги работы за первое полугодие 2025 года. Как отметили в пресс-службе оператора пермского водоканала, с начала текущего года организация и её подрядчики провели ремонтные работы на наиболее подверженных износу участках сетей водоотведения и водоснабжения общей протяженностью более 3 км.

В Индустриальном районе было обновлено цементно-песчаным покрытием 300 м магистрального водовода диаметром 1 тыс мм. В Голованово, на ул. Бумажников, с использованием метода горизонтально-направленного бурения (ГНБ) заменено свыше 370 м водопроводной сети. Вместо устаревших чугунных труб проложен современный водопровод из полиэтилена низкого давления (ПНД). В рамках капитального ремонта также построено 6 новых колодцев на данной сети.

Аналогично, с помощью метода ГНБ, был капитально отремонтирован водопровод на ул. Костычева в м/р Пролетарский, где заменено 177 м аварийного трубопровода. Подобным образом планируется обновление водопровода на ул. Веденеева, где в настоящее время ведутся подготовительные работы.

В первом полугодии в рамках производственной программы заменено и отремонтировано 45 пожарных гидрантов, а также 83 ед. запорно-регулирующей арматуры.

Для удаления мусора, песка и жировых отложений промыто 185 км сетей, из которых 150 км — силами компании, остальное — подрядными организациями.

На дорогах, тротуарах и газонах капитально отремонтировано более 720 смотровых колодцев, колодцев с запорной арматурой и пожарными гидрантами.

Заменено более 365 м вводов к многоквартирным домам.

ООО «НОВОГОР-Прикамье» — компания коммунального комплекса, действующая на территории Пермского края и обеспечивающая потребителей ресурсами и услугами водоснабжения и водоотведения (ВиВ). Компания обслуживает два комплекса водоподготовки. Протяженность сетей ВиВ — более 2700 км; насосных станций — 94, два комплекса биологических очистных сооружений стоков.

Компания входит в «РКС-Холдинг».

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