Алёна Бронникова Власти Перми ищут перевозчиков на три автобусных маршрута С компаниями заключат пятилетние контракты Поделиться Твитнуть

Городское управление транспорта планирует заключить пятилетние контракты на обслуживание трёх автобусных маршрутов в Перми до 31 декабря 2030 года. Средства будут выделены из муниципального и регионального бюджетов.

Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, стоимость обслуживания маршрута № 11 «М/р Парковый — М/р Садовый» оценили в 849,9 млн руб. Протяжённость в обоих направлениях составляет 37,3 км. В летний период в прямом и обратном направлении необходимо выполнять по 66 и 67 рейсов соответственно в будни и 41 и 43 рейса — в выходные, в зимний период — 73 и 75 рейсов в будни и 47 и 46 — в выходные. Максимальное количество транспортных средств в будние — 18, по субботам — 14, по воскресеньям и праздникам — 12.

Стоимость обслуживания маршрута № 19 «Микрорайон Липовая гора — Тенториум» оценили в 799,5 млн руб. Протяжённость в обоих направлениях — 29,8 км. В рабочие дни летом автобусы должны выполнять по 72 рейса в прямом и 74 в обратном направлении, в выходные — 51 рейс в прямом и 50 рейсов в обратном. Зимой — 80 и 82 соответственно по будням и 57 и 56 по выходным. Максимальное количество транспортных средств по будням — 13, по выходным и праздникам — 9.

Контракт на обслуживание маршрута № 55 «Планета — М/р Архиерейка» власти предлагают заключить на 778,6 млн руб. В обе стороны протяжённость пути составляет 34,1 км. На маршрутах в рабочие дни должны работать максимум 19 автобусов, в субботние — 14, а в воскресные и праздничные — 12. В летнем расписании количество рейсов по будням в прямом направлении составляет 72, в обратном — 70, по выходным в обоих направлениях — 47. В зимнем расписании — 80 и 78 в будни и 53 и 51 в выходные.

Всем три маршрута будут обслуживаться автобусами большого класса длиной 11,5 м и пассажировместимостью 79 человек с октября текущего года по октябрь 2030-го. Допускается использование автобусов особо большого класса. Весь транспорт должен быть оборудован электронными указателями маршрута в передней, средней и задней части, системами навигации, видеофиксации, автоинформирования, оплаты проезда, учёта пассажиропотока, медиапанелями и кондиционерами.

Срок окончания подачи заявок на аукцион по маршрутам № 19 и 55 — 4 августа, № 11 — 7 августа. Исполнителей по маршруту № 55 определят 6 августа, № 11 и 19 — 11 августа.

Ранее в Перми перевозчиком на временное обслуживание автобусного маршрута № 15 «Южная—Центральный рынок» было выбрано ООО «Автомиг». С 15 июля до ноября 2025 года компания согласилась обеспечить работу маршрута за 96,2 млн руб.

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