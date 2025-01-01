В Минтрансе Прикамья объявили о досрочном ремонте двух мостов Поделиться Твитнуть

В результате оптимизации бюджетных ассигнований реконструкция двух мостов в Красновишерском и Куединском округах Пермского края пройдёт с опережением графика, сообщили в Минтрансе региона.

В Красновишерском округе ведётся ремонт моста через р. Шудью на трассе Красновишерск—Антипина. Протяженность моста составляет 19,2 м, на данный момент работы выполнены на 32%. До начала ремонта мост находился в критическом состоянии.

Под Куедой ремонтируется мост через Саву на автодороге Степановка—Верхняя Сава. Длина моста — 34 м, текущая стадия готовности — 37%. Мост, построенный в 1976 году, служит основным путем въезда в с. Верхняя Сава.

В 2026 году также запланировано восстановление ещё двух мостов — в Кудымкарском и Кишертском округах, через Куву и Сылву. На эти цели будет направлено более 298 млн руб.

В общей сложности в 2026 году в крае в рамках национального проекта планируется привести в порядок 14 мостов и путепроводов.

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