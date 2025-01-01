В Перми за 187 млн рублей продают площади бывшего «Вивата» Текущим арендатором является сеть DNS Поделиться Твитнуть

Фото: Авито

В Перми по ул. Мира, 2 продают торговое помещение на первом этаже, ранее принадлежавшее бывшей пермской продуктовой сети «Виват». Соответствующее объявление размещено на платформе «Авито».

Помещение площадью 1150 кв. м, находящееся в жилом доме на первой линии, продают от собственника. Высота потолков составляет 3 м, объект находится в отличном состоянии и «не требует вложений» — у него выполнена чистовая отделка и проведено центральное отопление. Автор объявления отмечает, что у здания высокая проходимость, удобный подъезд и большая парковка.





В настоящее время арендатором помещения является федеральная сеть DNS, которая «исправнo плaтит apeнду и коммунaльные расходы». Окупаемость составит 12 лет «при низких рисках, доходность — 8,3%».





Кроме того, площади можно разделить на отдельные помещения, где у каждого будет отдельный вход.





Стоимость покупки — 187 млн руб., что соответствует 162 тыс. руб. за квадратный метр.

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