Жителей Прикамья осудили за производство контрафактного алкоголя
Общий объём конфискованной у них спиртосодержащей продукции превысил 4,5 тысячи литров
Суд в Пермском крае вынес обвинительный приговор двум местным жителям, производившим контрафактный алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.
Следствие установило, что мужчины 57 и 59 лет приобретали оптовые объёмы этилового спирта и складировали их в гараже, расположенном в Краснокамске. Затем они транспортировали спирт в Пермь, где организовали нелегальное производство поддельной водки и коньяка. Готовые спиртные напитки разливались в пятилитровые емкости и реализовывались.
Общий объём конфискованной спиртосодержащей продукции превысил 4,5 тыс. л.
В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, предусматривающей ответственность за нелицензированную розничную продажу спиртосодержащей продукции в значительном объеме. Обвиняемые полностью признали свою вину.
Суд вынес решение о назначении подсудимым наказания в виде 1 года лишения свободы условно с установлением испытательного срока в 2 года.
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