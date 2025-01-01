Жителей Прикамья осудили за производство контрафактного алкоголя Общий объём конфискованной у них спиртосодержащей продукции превысил 4,5 тысячи литров Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Суд в Пермском крае вынес обвинительный приговор двум местным жителям, производившим контрафактный алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Следствие установило, что мужчины 57 и 59 лет приобретали оптовые объёмы этилового спирта и складировали их в гараже, расположенном в Краснокамске. Затем они транспортировали спирт в Пермь, где организовали нелегальное производство поддельной водки и коньяка. Готовые спиртные напитки разливались в пятилитровые емкости и реализовывались.

Общий объём конфискованной спиртосодержащей продукции превысил 4,5 тыс. л.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, предусматривающей ответственность за нелицензированную розничную продажу спиртосодержащей продукции в значительном объеме. Обвиняемые полностью признали свою вину.

Суд вынес решение о назначении подсудимым наказания в виде 1 года лишения свободы условно с установлением испытательного срока в 2 года.

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