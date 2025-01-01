В Прикамье простятся с погибшим на СВО Максимом Вешняковым Похороны пройдут 23 июля Поделиться Твитнуть

Во время российской спецоперации на Украине погиб наводчик отделения взвода штурмовой роты мотострелкового отделения Максим Вешняков. Об этом сообщили в администрации Верещагинского округа.

Максим Вешняков родился в д. Захарята 25 ноября 1986 года. Окончил девять классов Зюкайской средней школы, а затем получил профессию газоэлектросварщика в Зюкайском училище. После учёбы работал на Верещагинском ПРМЗ, а также в Перми в сфере газоэлектросварки.

Военнослужащий погиб 29 марта этого года в звании рядового. У него осталось две дочери и сын.

Церемония прощания состоится 23 июля в Захарятах около дома по ул. Молодёжной, 1, кв. 1. В 10:00 пройдёт отпевание, в 11:00 — прощание и траурный митинг.

В администрации муниципалитета выразили соболезнования семье погибшего.

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