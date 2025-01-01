Прокуратура помогла медикам в Прикамье получить соцвыплаты на 1,8 млн рублей Поделиться Твитнуть

Как сообщили в прокуратуре Пермского края, в надзорный орган поступила жалоба сотрудников Чусовской больницы им. Любимова. В ней сказано, что работники лечебного учреждения не получают специальную соцвыплату, гарантированную им действующими нормативными актами. Прокуратура провела проверку и выявила нарушение.

Для восстановления рудовых прав граждан были направлены исковые заявления в Чусовской городской суд, которые были рассмотрены и удовлетворены в полном объёме.

В результате предпринятых мер медицинским работникам были выплачены причитающиеся им денежные средства, общая сумма которых превысила 1,8 млн руб.

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