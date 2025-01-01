В пермском аэропорту опять отменяются московские рейсы Задерживается самолёт из Сочи Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Авиакомпания «Аэрофлот» 22 июля снова скорректировала расписание и отменила два утренних вылета из Шереметьево в Пермь (рейсы СУ 1394 и СУ 1656), также не состоятся и обратные рейсы СУ 1395 и СУ 1657 из Большого Савино в столицу.

Днём ранее авиаперевозчик «Аэрофлот» отменил по пять рейсов, следовавших по маршрутам Москва—Пермь и Пермь—Москва. Причиной послужил введённый в московских аэропортах план «Ковер».

Также сегодня пока на 6 часов, до 11:58, задержан прилёт рейса FV 6129 из Сочи, соответственно почти на 7 часов отложен обратный вылет самолёта (рейс FV 6130). Ориентировочно он состоится в 13:30.

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