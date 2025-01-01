Сеть «Красное & Белое» откроет распредцентр в Паздерино под Пермью Завершение строительства объекта намечено на 2025 год Поделиться Твитнуть

Компания «Красное & белое» планирует открыть распределительный центр возле д. Паздерино в Пермском округе, об этом стало известно изданию «Коммерсантъ-Прикамье».

Строительством складского комплекса в этой местности, расположенной у Восточного обхода, занимается фирма «Ива-Строй». Согласно данным реестра приоритетных инвестиционных проектов Пермского края (этот статус проект получил в 2022 году), завершение строительства объекта намечено на 2025 год. Представители «Ива-Строй» и сети «Красное & белое» воздерживаются от комментариев по поводу открытия распределительного центра, хотя о намерениях ритейлера построить складской комплекс в регионе было известно ещё с 2021 года.

Аналитики отмечают, что федеральные торговые сети, как правило, выбирают склады класса А для своих нужд, и комплекс «Ива-Строй» соответствует этим требованиям. Подчеркивается, что близость логистического центра к жилой зоне в Паздерино может вызвать затруднения с транспортной доступностью для местных жителей.

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