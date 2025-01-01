В ходе СВО погиб житель Пермского края Владимир Рудов Его похоронят на малой родине в Кочёвском округе Поделиться Твитнуть

Фото: Александр Юркин

В Кочёвском округе Прикамья простятся с погибшим во время спецоперации военнослужащим Владимиром Рудовым. Об этом сообщил глава территории Александр Юркин на своей странице ВКонтакте.

По словам чиновника, участник СВО погиб ещё 5 апреля прошлого года при выполнении задач в ходе специальной военной операции, показав пример мужества и самоотверженности. При этом обстоятельства его гибели не уточняются.

Владимир Рудов был уроженцем д. Сеполь. Он родился в 1986 году.

О том, когда состоится прощание с Владимиром, Александр Юркин пообещал сообщить дополнительно.

Глава округа выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, ранее стало известно о гибели другого участника СВО из Кочёво — 46-летнего Сергея Сочнева. Он погиб 2 августа прошлого года. Прощание с ним состоится 23 июля.

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