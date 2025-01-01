На СВО погиб житель Прикамья Сергей Сочнев Военнослужащего похоронят в Кочёво Поделиться Твитнуть

Фото: Александр Юркин

В Пермском крае проводят в последний путь 46-летнего военнослужащего из с. Кочёво Сергея Сочнева. Он погиб ещё 2 августа прошлого года, но об этом стало известно лишь недавно.

Как рассказал глава Кочёвского округа Александр Юркин, военнослужащий погиб «при выполнении задач в ходе специальной военной операции, показав пример мужества и самоотверженности, с честью выполняя свой воинский долг».

По словам главы территории, гражданская панихида и прощание с Сергеем Сочневым состоится 23 июля: с 13:00 до 13:30 отпевание, а с 13:30 до 14:00 церемония прощания с погибшим в здании клуба с. Кочёво.

Александр Юркин принёс соболезнования родным и близким погибшего.

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