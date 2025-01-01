Квартиры в Перми оказались дешевле московских в 4,3 раза Несмотря на снижение объёмов сделок, рынок оказался более устойчивым, чем ожидалось в начале года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным, полученным от «Авито Недвижимости», в первом полугодии 2025 года средняя стоимость одного квадратного метра на российском рынке вторичного жилья достигла 137 тыс. руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, общероссийский показатель увеличился на 2%. Снижение цен на жильё было отмечено только в двух городах — Калуге и Кемерове, где зафиксировано падение на 1%.

Наиболее доступные по цене готовые квартиры в рассматриваемый период можно было приобрести в Брянске (81 тыс. руб. за кв. м), Смоленске (82 тыс. руб.), Астрахани (84 тыс. руб.), Ульяновске (88 тыс. руб.), Липецке (91 тыс. руб.) и Твери (93 тыс. руб.).

Самые высокие цены на вторичное жилье зафиксированы в следующих городах: Москва (432 тыс. руб. за кв. м), Сочи (296 тыс. руб.), Санкт-Петербург (230 тыс. руб.), Казань (185 тыс. руб.) и Нижний Новгород (151 тыс. руб.).

В Перми в течение того же периода стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилой недвижимости составила 110 тыс. руб.

По словам Сергея Ерёмкина, управляющего директора направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости», рынок вторичного жилья в первой половине 2025 года характеризовался неоднородными тенденциями. На фоне общего снижения покупательской активности, наблюдался рост в регионах, где действуют льготные программы. Крупные города сохраняют стабильное положение и обеспечивают значительную часть спроса. Несмотря на снижение объёмов сделок, рынок оказался более устойчивым, чем ожидалось в начале года. Вероятно, во втором полугодии определяющее влияние окажет монетарная политика Центрального Банка Российской Федерации. Уже принятое в июне решение о снижении ключевой ставки было позитивно воспринято рынком и привело к уменьшению ставок по ипотеке, которое оказалось более существенным, чем снижение самой ставки. Если эта тенденция сохранится, можно ожидать возвращения отложенного спроса и увеличения доли покупателей, использующих накопления с депозитов.

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