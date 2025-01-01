ДНК-тест определил личность погибшего на лыжной базе в Перми Им оказался пропавший студент Поделиться Твитнуть

фото: kjpargeter

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Дело о поисках студента ПГНИУ, пропавшего в апреле, закрыто. Как подтвердил источник 59.ru в правоохранительных органах, экспертиза ДНК подтвердила, что обнаруженный на территории лыжной базы «Динамо» 18 июня погибший — это Нафис С. (пропавший учащийся вуза, тело которого не смог опознать отец).

Результаты ДНК-анализа были получены 4 июля и подтвердили родство. Сегодня поисковые организации, такие как отряд им. Ирины Бухановой и «ПрикамьеПоиск», официально объявили о смерти Нафиса.

Известно, что молодой человек ушёл из дома по ул. Юрша 18 апреля и пропал без вести, позже тело похожего на пропавшего человека нашли на базе «Динамо».

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