В Перми пропал 21-летний Нафис Салаватов Поделиться Твитнуть

Поисковый отряд им. Ирины Бухановой информирует о начале операции по розыску пропавшего без вести 21-летнего жителя Перми Нафиса Салаватова.

Он ушёл из своей квартиры на ул. Юрша 18 апреля, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Родственники и друзья не могут установить с ним контакт.

Приметы Нафиса: рост около 180 см, среднее телосложение, карие глаза, тёмно-русые волосы.

В день исчезновения на нём были коричневая толстовка с капюшоном, спортивные брюки «Адидас» и чёрные кроссовки. Кроме того, при нём был чёрный рюкзак.

Волонтёры обращаются ко всем, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, с просьбой сообщить об этом по тел.: +7 (342) 204-49-04 (поисковый отряд имени Ирины Бухановой) или 02 (102) и 112 (полиция).

Более подробная информация доступна по ссылке.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.