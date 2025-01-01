Алёна Бронникова Помещения в будущем бизнес-центре на улице Крылова в Перми выставили на продажу Ранее здание приобрела корпорация «Перспектива» Поделиться Твитнуть

Корпорация «Перспектива» выставила на продажу помещения в здании по ул. Крылова, 36, которое после ремонта будет функционировать как бизнес-центр. На сайте «Авито» опубликованы четыре объявления о продаже.

Одно помещение располагается на втором этаже здания. Его площадь составляет 526,7 кв. м. Собственник предлагает приобрести его за 41,02 млн руб. (78 тыс. руб./кв. м).

Ещё три объекта расположены на пятом этаже: помещение площадью 282 кв. м за 22,57 млн руб. (80 тыс. руб./кв. м), помещение площадью 175 кв. м — 14,9 млн руб. (85 тыс. руб./кв. м) и помещение площадью 107 кв. м за 9,62 млн руб. (90 тыс. руб./кв. м).

«Стapт пpодaж. Чистовая отделка. Пaнорамные окна, гибкaя пepепланировка пoд нужды apендaтoрoв. Сoвpемeнный дизaйн и рeмoнт пoмeщeний зон общeго пользования — первый квартал 2026 года. Благоустройство прилегающей территории», — сообщает автор объявлений.

Ремонт фасада здания планируется выполнить в четвёртом квартале 2025 года. на крыше будет обустроена зона отдыха с панорамным видом на город. Кроме того, на территории построят паркинг на 50 машино-мест.

Напомним, шестиэтажное здание по ул. Крылова, 36 было построено в 1989 году, с 2023 года оно было выставлено на продажу. Ранее собственником выступало ООО «Хостел», а в начале июля 2025-го стало известно, что его приобрело инвестиционное подразделение корпорации «Перспектива». До совершения сделки в здании располагался хостел, новый владелец заявил о планах перепрофилировать объект в бизнес-центр и назвать его «Крылов».

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