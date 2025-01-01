Роспотребнадзор запретил купание на шести пляжах в Прикамье Они не соответствуют нормам Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Специалисты Управления Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» взяли пробы воды и песка на 15 пляжах в Прикамье и установили, что на шести из них купание запрещено. Информация о запрещённых местах для отдыха размещена на сайте ведомства.

Заключения о соответствии мест рекреации санитарно-эпидемиологическим требованиям управление не были выданы пляжам на Каме в Перми у коммунального моста и в Добрянке у профилактория «Уральская Венеция». Запрещено купание также на пляжах Сылвы в Новых Лядах, в Кунгуре на ул. Воровского, 1 и ул. Труда.





Ведомство отправило итоги проверок в местные администрации для принятия мер. Ситуация взята на контроль Управления.

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