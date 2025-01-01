Алёна Бронникова Пермский техникум отремонтирует бомбоубежище Начальная цена контракта составила почти 300 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Пермский химико-технологический техникум опубликовал на сайте госзакупок электронный аукцион на ремонт бомбоубежища. Выполнение работ запланировано по ул. Светлогорской, 5 в Перми. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 299,9 тыс. руб.

По условиям договора, подрядчик должен будет отремонтировать вход в бомбоубежище до 20 сентября 2025 года. В перечень работ вошли разборка железобетонных перекрытий, ремонт бетонных поверхностей, установка металлических дверных блоков и др. Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 июля, итоги подведут 29 июля.

Ранее сообщалось, что в Перми запланирован ремонт пяти защитных сооружений гражданской обороны в двух районах города: в детском саду и подвалах административных зданий. Общая сумма проектирования и выполнения ремонта превысила 4 млн руб.

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