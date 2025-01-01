Алёна Бронникова В Перми планируют отремонтировать ещё пять укрытий Опубликованы конкурсы на проектирование и строительные работы Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Перми запланирован ремонт пяти защитных сооружений гражданской обороны в двух районах города. Общая сумма опубликованных на сайте госзакупок конкурсов на ремонт и проектирование превысила 4 млн руб.

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42» ищет подрядчика на ремонт укрытия по ул. Седова, 14 (детсад № 87, Свердловский р-н Перми). Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,01 млн руб. Дата подведения итогов — 30 июня. Работы должны выполняться в рабочие дни. Срок окончания — 15 августа.

Ещё четыре аукциона проводятся на разработку проектов для дальнейшего капремонта объектов, расположенных в подвалах административных зданий. Заказчиком выступает ГКУ «Имущественное казначейство Пермского края». Источник финансирования — региональный бюджет.

Два из них также расположены в Свердловском районе, ещё два — в Орджоникидзевском. Работы должны быть выполнены к 9 октября, срок выполнения строительных работ нужно определить проектами.

До 9 октября необходимо подготовить документацию по убежищу (противорадиационному укрытию) по ул. Васильева, 5б вместимостью 100 чел. Площадь помещения составляет 96,7 кв. м. Начальная цена контракта — 527,1 тыс. руб. Победителя определят 30 июня.

По ул. Коломенской, 61 площадь убежища составляет 237 кв. м, вместимость — 300 чел. Начальная цена — 1,3 млн руб. Победителя определят 1 июля.

Площадь убежища по ул. Писарева, 1а составляет 127,3 кв. м, вместимость — 150 чел., начальная цена контракта — 693,9 тыс. руб. Проект по ремонту убежища по ул. Гайвинской, 107, рассчитанного на 200 чел., площадью 125,1 кв. м, предлагают подготовить за 681,9 тыс. руб. Победителей определят 30 июня.

Кроме того, администрация Перми 24 июня запланировала провести аукцион на аренду укрытия в подвале жилого дома по ул. Куйбышева, 86. Договор будет заключён на 15 лет. Победитель должен будет отремонтировать помещение площадью 102,8 кв. м за свой счёт. Объект находится в муниципальной собственности, рассчитан на 150 чел. Начальный (минимальный) размер годового платежа оценили в 1,2 тыс. руб., шаг аукциона — 60 руб.

«Цель использования объекта: любой вид деятельности, не запрещённый действующим законодательством, в соответствии с требованиями, установленными к защитным сооружениям гражданской обороны», — отмечается в проекте договора.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.