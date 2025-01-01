На этой неделе на Прикамье обрушатся магнитные бури Их пик ожидается с 22 по 24 июля Поделиться Твитнуть

В ближайшие дни на Прикамье обрушится очередная волна магнитных бурь. Прогноз геомагнитной обстановки в регионах опубликовала платформа Time-in.

Интенсивность геомагнитных возмущений начнёт расти в течение ближайших суток — 22 июля уровень повысится с 1 (нет заметных возмущений) до 2-х (небольшие возмущения), а в 21:00 возрастёт до 5-ти (умеренная геомагнитная буря), значение продлится 23 июля и до 15:00 24 июля. Затем интенсивность снизится до 3-х (слабая геомагнитная буря).





В 18:00 субботы, 26 июля, уровень повысится с 2-х до 4-х (малая геомагнитная буря). Интенсивность снизится лишь к 15:00 воскресенья, 27 июля.





Напомним, в периоды магнитных бурь многие люди отмечают скачки настроения и повышенную эмоциональную восприимчивость. Для смягчения отрицательного воздействия рекомендуется избегать конфликтных ситуаций и обеспечить полноценный, здоровый сон. Лицам, чувствительным к погодным изменениям, также советуют ограничить физические нагрузки и увеличить количество потребляемой жидкости.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.