Алёна Бронникова Цены за литр бензина в Пермском крае за неделю подскочили на 35 копеек Сильнее всего выросла стоимость АИ-92 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На 14 июля 2025 года в Пермском крае средняя потребительская цена за один литр автомобильного топлива составила 59,98 руб., это на 35 коп. больше показателя недельной давности. Об этом сообщает Росстат.

Если сравнивать цены на конкретные марки топлива, то за неделю в регионе сильнее всего подорожал литр АИ-92 — до 57,02 руб. (+42 коп.). АИ-95 подорожал до 61,96 руб. (+36 коп.). При этом стоимость бензина марки АИ-98 и выше, а также дизельного топлива не изменилась и осталась на уровне 86 руб. и 71,91 руб. за литр соответственно.

По средней стоимости автомобильного топлива Пермский край по-прежнему занимает второе место в ПФО. На первом — Нижегородская область (59,92 руб. за литр). Литр дизельного топлива в Прикамье оказался самым дорогим среди регионов ПФО за прошедшую неделю.

С 8 по 14 июля изменение цен на бензин зафиксировано в 78 регионах, ощутимее всего в Ингушетии и Хабаровском крае (+1%). Снижение цен — в Сахалинской области (-0,1%).

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