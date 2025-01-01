Литр бензина в Пермском крае подорожал за неделю на 8 копеек Цена дизельного топлива не изменилась Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 по 7 июля в Пермском крае наблюдался рост цен на бензин, составивший 8 коп. за литр. По данным Росстата, в среднем стоимость литра топлива в регионе достигла 59,71 руб. По этому показателю Прикамье заняло второе место в ПФО после столицы округа.

Стоимость литра бензина марки АИ-92 для жителей Пермского края теперь составляет 56,77 руб., что на 8 коп. больше, чем неделей ранее. Цена на АИ-95 увеличилась на те же 8 коп. и достигла 61,68 руб. за литр. Стоимость бензина марки АИ-98 за неделю не изменилась, оставшись на уровне 86 руб.

Цена дизельного топлива также осталась на отметке конца июня — 71,91 руб. за литр

В целом по РФ цены на бензин за неделю изменились в 75 регионах. Заметнее всего он подорожал в Чукотском автономном округе ( +8,6%). Снижение цен зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе (-0,4%).

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