В МЧС Прикамья предупредили о сильной грозе и тумане 22 июля Также ведомство объявило о высокой пожарной опасности Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Во вторник, 22 июля, в некоторых частях Пермского края прогнозируются ночной туман и дневная гроза. Кроме того, в краевом МЧС с учётом данных Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС» объявили четвёртый класс пожарной опасности.

Согласно прогнозу, 22 июля ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, туман, днём в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, ночью 4-9 м/с, днём 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет 12...17°, в горах и низинах +2…7°, днём + 21... +26°.





«Ожидаются метеорологические условия, благоприятные ночью для накопления, днём для рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере», — добавили в ведомстве.





В региональном МЧС сообщили, что в этот день возможны обрывы ЛЭП, аварии на системах ЖКХ, ДТП и пробки.





Ведомство рекомендует не стоять рядом с ЛЭП, при авариях на сетях обесточить электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности. Водителям следует выбирать безопасную скорость и дистанцию, резко не тормозить и не маневрировать.





В период грозы стоит укрыться в помещении, отключить электроприборы и закрыть окна.

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