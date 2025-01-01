В Березниках Пермского края суд обязал отремонтировать дорогу с ямами и просадками Прокуратура взяла дело на контроль Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В Березниках Пермского края суд по иску прокурора обязал муниципалитет отремонтировать дорогу с ямами, просадками и колейностью. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Проверку дороги Березники—Романово провела прокуратура Березников вместе с сотрудниками ГИБДД. По её итогам главе Березниковского округа внесено представление, но нарушения не были устранены — дорогу не отремонтировали.





«В целях обеспечения прав граждан-участников дорожного движения на комфортное и безопасное передвижение, прокуратура обратилась в суд с иском об обязании муниципалитета привести указанный участок автодороги в нормативное состояние, который был удовлетворён», — отметили в ведомстве.





После того как решение суда вступит в законную силу, прокуратура обещает следить за его исполнением.





Ранее «Новый компаньон» писал , что в Куединском округе Пермского края прокуратура потребовала от органа местного самоуправления провести ремонт дороги и обеспечить надлежащий подъезд к земельным участкам.

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