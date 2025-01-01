Прокуратура Прикамья взяла на контроль ремонт дороги в Куеде Поделиться Твитнуть

В Куединском округе Пермского края прокуратура, реагируя на жалобы местных жителей, инициировала проверку соблюдения администрацией муниципалитета требований законодательства о безопасности дорожного движения.

В ходе совместного обследования улично-дорожной сети с сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России «Куединский» было выявлено, что дороги, ведущие к земельным наделам граждан, проживающих на ул. Мира в п. Куеда, не соответствуют установленным нормам. Несмотря на это, ремонтные работы не проводятся.

По результатам проверки прокурор обратился в суд с иском, требуя от органа местного самоуправления провести ремонт дороги и обеспечить надлежащий подъезд к земельным участкам.

Суд поддержал требования прокуратуры. После того как решение суда вступит в силу, прокуратура обещает следить за его исполнением.





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