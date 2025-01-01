Пермский «Амкар» вернул в состав Арсения Чернышева
Арсений Чернышев вновь в составе пермского «Амкара». Как сообщили в пресс-службе ФК, клуб активировал пункт о досрочном возвращении 19-летнего хавбека из аренды в пензенском «Зените».
Сообщается, что воспитанник пермской команды Арсений Чернышев в минувшем сезоне трижды выходил на поле в матчах Кубка России за основной состав, отметившись результативной передачей в игре против «Уральца». В молодёжной команде он сыграл 17 матчей и забил четыре гола.
«С возвращением, Сеня!» — приветствовали футболиста в команде.
Ранее сообщалось, что вратарь Максим Айсин из Саранска пополнил состав пермского ФК «Амкар».
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