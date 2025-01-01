В июне доля отказов по заявкам на автокредиты в Прикамье снизилась до 79% На рынке накопился существенный отложенный спрос, что не осталось незамеченным банками Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июне 2025 года, согласно информации, предоставленной кредитными организациями в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), уровень отклоненных заявок на получение автокредита в Пермском крае составил 78,9%. Это меньше на 3,2 п.п. в сравнении с маем 2025 года, когда показатель был равен 82,1%.

По всей территории Российской Федерации отмечено аналогичное снижение — на 2,6 п.п., достигнув значения 82,2%.

Наиболее значительное сокращение доли отклоненных заявок на автокредиты (среди 20 регионов, лидирующих по числу поданных заявок) в июне 2025 года, по сравнению с предыдущим месяцем, наблюдалось в Республике Татарстан (уменьшение на 4,1 п.п.), Свердловской области (уменьшение на 3,8 п.п.), Самарской области (уменьшение на 3,7 п.п.), Нижегородской области (уменьшение на 3,6 п.п.) и Ленинградской области (уменьшение на 3,5 п.п.).

По словам Алексея Волкова, директора по маркетингу НБКИ, после продолжительного периода увеличения доли отказов по заявкам на автокредиты на рынке накопился существенный отложенный спрос, что не осталось незамеченным банками. В связи с тем, что ключевая ставка начала снижаться и есть предположения о её дальнейшем уменьшении, банки корректируют свою толерантность к риску, учитывая изменения в текущей ситуации.

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