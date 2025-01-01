В Перми объявлена программа музыкального фестиваля «Причал» Он состоится 26-27 июля Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Власти Перми обнародовали программу музыкального многожанрового фестиваля «Причал» (6+), который станет ключевым событием проекта «Выходные на набережной. Закамск — место силы» и пройдёт 26-27 июля по всему Кировскому району: на набережной, судостроительном заводе «Пермская судоверфь», а также на Даче Синакевича.

Основные музыкальные мероприятия запланированы на 26 июля на набережной Кировского района. Программа развернётся вдоль променада, ниже ДК им. Кирова, а вторая сцена расположится на модульном причале. 27 июля фестивальный городок переместится на территорию судостроительного завода «Пермская судоверфь» (ул. Буксирная, 6). Там будут функционировать две сцены, лекторий, художественное пространство, посвященное истории судостроения, кинопоказы о пароходстве, а также экскурсии по заводу. В субботу в цехе завода состоится концерт камерного оркестра «Орфей» (6+). Оба дня фестиваля предложат гостям приобрести изделия пермских мастеров, посетить детскую зону с играми, мастер-классами и спектаклями для всей семьи.

Также в этот день посетители фестиваля смогут присоединиться к эко-прогулкам в лесу Кировского района. От набережной будут начинаться аудиопроменады с рассказами о реках и родниках района, а две экскурсии по микрорайонам Водники и Судозаводской отметят 80-летие Победы, повествуя о вкладе местных жителей и предприятий в победу в Великой Отечественной войне (6+). В особняке по ул. Кировоградской, 44 в субботу и воскресенье с 12:00 до 19:00 откроется выставка «История Камы», демонстрирующая страницы истории судоходства и судостроения в Закамске (0+).

Новинкой фестиваля станет «тихая дискотека» в лесном массиве (12+). Танцы на природе под сет DJ Луценко пройдут в наушниках, чтобы не беспокоить лесных обитателей, напоминая о необходимости бережного отношения к окружающей среде.

Дача Синакевича (ул. Танцорова, 24) вновь станет фестивальной площадкой. Здесь все выходные с 12:00 до 18:00 будет работать выставка «Дачные истории» (0+), посвященная загородной жизни пермяков, с фотозоной и примеркой костюмов начала XX века. Сопровождать выставку будут мастер-классы. В субботу на даче состоится концерт городского романса (6+). В воскресенье от дачи стартуют лекции-прогулки по Нижней Курье (6+). На концерт и прогулки необходима предварительная регистрация. Лекция-квиз о дачах Закамска (6+), разработанная и проводимая Владимиром Маркеловым, пройдет в субботу и воскресенье в 12:00 в ЦДТ «Исток» (ул. Танцорова, 7).

Среди гостей фестиваля будет Юлия Зайцева, кандидат филологических наук, продюсер документального фильма «Хребет России» и писателя Алексея Иванова. Она проведёт встречу с читателями. Об этом «Новый компаньон» уже писал. Также встретится со зрителями актер Илья Ильиных, известный по ролям в фильмах «Географ глобус пропил», «Тайны госпожи Кирсановой», «София», «Эффект домино» и «Годунов». Встречи пройдут 27 июля на судостроительном заводе в лектории (0+). Там же выступят Аника Рик и Денис Исаков.

Музыкальная программа, по традиции, будет представлена выступлениями молодых пермских групп: O'LovO, «Девара», HOPELAKE, Sing Sing, «Это не моё», Dozen Doors, «Универмаг», INTIMUS, «Коннемара», «Макконахи». Вернутся на сцену «Лимонов цвет», «Паприка», «Скарред», DEDU PLOHO и DJ DOSA. Выступят также ансамбли «Иваны», «Воскресение», Андрей Киряков, группы ROCKY-II и «Смирный и друзья». Завершится фестиваль мультиформатным шоу камерного оркестра «Орфей» и цирковых артистов с музыкой Никиты Савостина.

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