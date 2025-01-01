Алёна Бронникова Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут может посетить Пермский край Приезд ожидается до конца июля Поделиться Твитнуть

Фото: сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

В июле Пермский край может посетить федеральный чиновник. По информации источников «Коммерсантъ-Прикамье», регион ожидает визит главы министерства сельского хозяйства РФ Оксаны Лут.

Как сообщает издание, её первый приезд в Прикамье предположительно может состояться до конца июля. Подробности программы визита не раскрываются.

Минсельхоз России Оксана Лут возглавила в мае 2024 года вместо Дмитрия Патрушева. До назначения она работала в Россельхозбанке, затем в 2018 году устроилась заместителем министра сельского хозяйства, а с 2021 года была назначена первым заместителем главы ведомства.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что Пермь посетил министр строительства РФ Ирек Файзуллин. С Дмитрием Махониным они обсудили реализацию в регионе федеральных проектов, развитие отраслей строительства и ЖКХ, подготовку к Всероссийскому форуму «Развитие малых городов и исторических поселений».

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