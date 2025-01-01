За шесть лет в Пермском крае обновлено 11,5% всего жилого фонда Жилищные условия улучшили свыше 450 тысяч семей Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

В Перми состоялась рабочая встреча министра строительства РФ Ирека Файзуллина и губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. Основными темами стали реализация в регионе федеральных проектов, развитие отраслей строительства и ЖКХ, подготовка к Всероссийскому форуму «Развитие малых городов и исторических поселений».

Дмитрий Махонин сообщил, что по проекту «Жильё» национального проекта «Инфраструктура для жизни» за последние шесть лет в регионе обновлено 11,5% всего жилого фонда, жилищные условия улучшили свыше 450 тыс. семей Прикамья. В настоящее время в Пермском крае реализуется 27 проектов с применением механизма комплексного развития территорий.

Кроме того, во вторник, 17 июня, в Перми был введён в эксплуатацию долгострой по ул. Карпинского, 110а — этот дом стал последним из 73 проблемных объектов, исключённых из реестра с 2019 года. Всего за это время были восстановлены права более 5,5 тыс. человек.

Благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» и конкурсу «Малые города и исторические поселения» в Пермском крае создаются новые общественные пространства: парки, скверы, набережные, детские и спортивные площадки.

Также Ирек Файзуллин и Дмитрий Махонин обсудили проведение в Перми Всероссийского форума «Малые города и исторические поселения», который состоится в августе текущего года. Как рассказал губернатор, ведётся подготовка насыщенной программы знакомства с проектами городского благоустройства.

«Стремимся, чтобы наши специалисты и гости из других регионов смогли максимально эффективно обменяться опытом», — сообщил Дмитрий Махонин.

В статусе Молодёжной столицы-2025 в рамках федерального мероприятия Пермь примет форум «Молодёжь и городская среда», на котором встретятся студенты, профессионалы урбанистики и опытные наставники.

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