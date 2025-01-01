Алёна Бронникова Минимущества Прикамья выдало разрешение на возведение первого дома ЖК в Заостровке Строительством занимается пермская структура федеральной ГК «Самолёт» Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 4 июля выдало спецзастройщику «Заостровка» (входит в федеральную ГК «Самолёт») разрешение на возведение первого дома жилого комплекса в Заостровке. Разрешение выдано до 4 декабря 2027 года. Застройка микрорайона будет вестись через механизм КРТ.

Согласно проектной декларации, многоквартирный дом по ул. Строителей, 4 будет возведён в рамках первой очереди строительства ЖК. Здание будет 26-этажным, общей площадью 51,9 тыс. кв. м. Общая площадь жилья составит 29,5 тыс. кв. м (689 квартир), нежилых помещений, в том числе для коммерческого использования — 3,4 тыс. кв. м (305). В доме будет предусмотрено семь пассажирских лифтов и 99 машино-мест.

На участке площадью 9,4 тыс. кв. м также будут построены тротуары, детская и спортивная площадки на стилобате и площадка под контейнеры для сбора ТБО. Проектом предусмотрено освещение и архитектурная подсветка фасадов. Планируемая стоимость строительства составит 4,74 млрд руб., планируемая дата передачи объекта долевого строительства — 31 декабря 2028 года.

Комплексное развитие территории в Заостровке будет выполнено в четыре очереди. Помимо жилья, здесь появятся детский сад на 225 мест и многоуровневая парковка высотой до девяти этажей. В июне экспертиза выдала положительное заключение на проект строительства первой очереди жилого комплекса.

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