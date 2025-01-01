Алёна Бронникова Проект первой очереди ЖК в Заостровке в Перми прошёл экспертизу Освоением территории занимается структура федерального застройщика Поделиться Твитнуть

Публичная кадастровая карта: Пермский край

Проект строительства первой очереди жилого комплекса на территории м/р Заостровка в Перми в рамках КРТ прошёл негосударственную экспертизу. Информация об этом опубликована в ЕГРЗ.

Положительное заключение было выдано омским ООО «Экспертно-проектный центр» 23 июня. Проектную документацию подготовил тюменский предприниматель Алексей Игнатьев. Застройщиком выступает ООО «Специализированный застройщик «Заостровка» (входит в федеральную ГК «Самолёт»).

Напомним, на участке площадью 5,7 га в границах улиц Строителей, Водопроводной и б. Преображенского запланировано строительство многоквартирных жилых домов со встроено-пристроенными помещениями нежилого назначения. Дома будут переменной этажности от 9 до 25 этажей с жилой площадью до 100,3 тыс. кв. м. В рамках КРТ также возведут детский сад на 225 мест и многоуровневую парковку высотой до 9 этажей.

Проект планировки территории был утверждён в мае. Строительство будет вестись в четыре очереди. Ввод в эксплуатацию первой ожидается не позднее четвёртого квартала 2027 года.

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