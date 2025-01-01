Алёна Бронникова В Перми утвердили проект планировки территории в Заостровке под КРТ Застройкой займётся федеральная ГК «Самолёт» Поделиться Твитнуть

Публичная кадастровая карта: Пермский край

В Перми подготовили проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Строителей, Водопроводной и бул. Преображенского в м/р Заостровка, где запланирована застройка федеральным девелопером «Самолёт». Минимущества подписало приказ об утверждении документации.

На участке будут построены многоквартирные дома переменной этажности от девяти до 25 этажей с жилой площадью, без учёта балконов и лоджий, до 100,3 тыс. кв. м. Помимо жилья, на участке планируется построить детский сад на 225 мест площадью 7,8 тыс. кв. м и многоуровневую парковку высотой до девяти этажей площадью 3,6 тыс. кв. м. Общее количество стояночных мест на территории будущего ЖК составит 878.

Строительство будет вестись в четыре очереди. Ввод в эксплуатацию первой очереди ожидается не позднее четвёртого квартала 2027 года, последней — не позднее четвёртого квартала 2032 года. Детский сад планируют сдать до конца 2028 года, паркинг — до конца 2029 года.

Напомним, договор о комплексном развитии территории был заключён со структурой ГК «Самолёт» 3 октября 2024 года. Работы выполнит ООО «СЗ «Заостровка». Площадь территории освоения составит 5,7 га.

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