На улице Ленина в Перми закрылся магазин сети «Л’Этуаль» Он работал почти 15 лет Поделиться Твитнуть

Фото: скрин Яндекс Панорамы

В Перми по ул. Ленина,74 закрылся магазин косметики и парфюмерии федеральной сети «Л’Этуаль». Последним рабочим днём десятого магазина в городе было воскресенье, 20 июля, пишет КП-Пермь.

Информация о закрытии магазина у эспланады появилась около месяца назад — вывеска была расположена на рекламном щите рядом со входом в торговую точку.





«Л’Этуаль» по ул. Ленина, 74 работал почти 15 лет.





Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс Карты», в настоящее время в городе представлено девять точек федеральной сети.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что в Перми навсегда закрылись все кофейни Surf Coffee — последнее заведение по ул. Революции, 24 (жилой комплекс «Новый центр») завершило свою работу 20 июля. Причины закрытия заведения неизвестны.





Бренд Surf Coffee зашёл в Пермь в 2018 году. Были открыты три точки: кроме «Нового центра», кофейни сети располагались в ТРЦ «Планета» и «Бизнес Галерее»; две из них были закрыты ранее.

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