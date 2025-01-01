В Перми закрылись все кофейни сети Surf Coffee Последним днём работы кофейни в «Новом центре» стало 20 июля Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

Сеть кофеен Surf Coffee объявила о закрытии своего последнего заведения в Перми, на ул. Революции, 24 (жилой комплекс «Новый центр»).

Телекомпания ВЕТТА цитирует сообщение представителей бренда в социальных сетях:

«Мы завершаем работу нашей кофейни в Перми. Надеемся увидеться с вами снова в других городах и местах».

Причины закрытия заведения телекомпании неизвестны.

Бренд Surf Coffee зашёл в Пермь в 2018 году. Были открыты три точки: кроме «Нового центра», кофейни сети располагались в ТРЦ «Планета» и в «Бизнес Галерее»; две из них были закрыты ранее.

Автор телеграм-канала «Даша пишет про кофе» считает, что в Surf Coffee были лучшие в Перми напитки из цикория и что любой авторский напиток в этой кофейне всегда давал почувствовать вкус настоящего хорошего кофе, независимо от того, с какими добавками делался напиток.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.