Алёна Бронникова

Власти Перми изымут участок вдоль железной дороги для продления Монастырской

Изымаемая площадь составляет 2,5 тысячи квадратных метров

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Схема ул. Монастырская

Схема продления ул. Монастырской до Мотовилихинских заводов

Департамент дорог и благоустройства Перми распорядился изъять земельный участок вдоль железной дороги в центре города для муниципальных нужд. Как следует из документа, изымаемая площадь составит 2,5 тыс. кв. м. Решение принято в связи с продлением ул. Монастырской от пл. Трёх столетий (ранее пл. Европы) до Мотовилихинских заводов.

«Изъять для муниципальных нужд Перми в целях строительства автомобильной дороги по ул. Монастырской от площади Европы до ул. 1905 года, устройства надземных пешеходных переходов, в том числе спусков-пандусов, часть площадью 2503 кв. м обособленного участка площадью 126,5 тыс. кв. м, входящего в состав земельного участка, площадью 696 тыс. кв. м, расположенного в границах зоны планируемого размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры», — сообщается в документе.

Ранее стало известно, что на изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости для продления ул. Монастырской планируют выделить 122,2 млн руб. В феврале сообщалось, что из бюджета Перми направят 19,4 млн руб. на проведение оценки рыночной стоимости изымаемого имущества и изъятие участков и строений.

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