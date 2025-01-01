Избитый коллегой сотрудник пермского НИИ отсудил у обидчика 60 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

фото: wayhomestudio

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В пермском научно-исследовательском институте произошёл инцидент. Во время спора, вызванного профессиональными разногласиями, один из сотрудников НИИ не только оскорбил другого в присутствии свидетелей, но и нанёс несколько ударов кулаками в грудь. Пострадавший в потасовке обратился в суд.

В материалах дела сказано, что после инцидента побитому потребовалась медицинская помощь из-за головной боли и затруднённого дыхания. Симптомы не проходили, и ему пришлось взять больничный для восстановления. Помимо физической боли, пострадавший пережил унижение. Чувство стыда перед коллегами, быстро узнавшими о случившемся, не способствовало выздоровлению.

Суд, основываясь на свидетельских показаниях и медицинских документах, обязал ответчика выплатить истцу 60 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Решение суда было направлено в отдел судебных приставов по Дзержинскому району Перми. Должник был уведомлен о необходимости погасить задолженность в течение пяти дней. Для ускорения процесса выплаты пристав наложил запрет на регистрационные действия с двумя квартирами, принадлежащими должнику, и ограничил доступ к его банковским счетам. Потеряв возможность распоряжаться своим имуществом и деньгами, нарушитель незамедлительно выплатил компенсацию за моральный ущерб. В пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю подтвердили, что исполнительное производство завершено в связи с фактическим исполнением требований.

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