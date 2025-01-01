Алёна Бронникова Владельцев кондиционеров на историческом здании в Перми обязали платить по 1000 рублей в день ГИООКН получила исполнительные листы Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Арбитражный суд Пермского края вынес решения по первым искам Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия в регионе (ГИООКН) к владельцам помещений с требованием демонтировать кондиционеры с фасада исторического здания. Согласно информации, опубликованной в картотеке, требования были удовлетворены. Летом инспекция получила исполнительные листы.

Так, по иску к АО «Косвик» 28 мая суд возложил обязанность демонтировать в течение трёх рабочих дней наружный блок кондиционирования на первом этаже здания по ул. Ленина, 94, со стороны исторической линии застройки. Многоквартирный дом находится в границах территории объекта культурного наследия регионального значения — достопримечательного места «Проспект им. Ленина».

ГИООКН в 2024 году во время обследования здания обнаружила кондиционер на северном фасаде дома, слева от окна помещения, занимаемого аптекой «Планета здоровья». Собственником помещения является «Косвик». Инспекция направила компании предостережение, которое не было исполнено, в связи с чем истец обратился в суд.

Второй иск был направлен к индивидуальному предпринимателю Валентину Туркотенко с требованием в течение трёх дней демонтировать четыре наружных блока кондиционирования с фасада здания по ул. Ленина, 94, обращенном к исторической линии застройки. Кондиционеры были обнаружены во время проверки в прошлом году на уровне второго этажа, три — с боковой части фасада, ещё один — на северо-западном углу фасада над крышей помещения, занимаемого киберспортивным клубом CyberX Community. Ответчику было направлено предостережение, которое он не исполнил. Решение суда по этому иску было вынесено 24 апреля.

«Поскольку в рассматриваемой ситуации ответчиком нарушен императивный запрет в части размещения наружных блоков кондиционирования на фасадах, расположенных вдоль исторических линий застройки, а также боковых фасадах, примыкающих к историческим линиям застройки, суд считает возможным удовлетворить требование истца и возложить на ответчика обязанность по последующему ремонту части поверхности фасада здания, на которой размещались наружные блоки кондиционирования», — сообщается в обоих судебных решениях.

Помимо основных требований, инспекция потребовала взыскать с ответчиков судебную неустойку по 5 тыс. руб. за каждый день просрочки первые семь дней, далее по 10 тыс. руб. Однако суд в обоих случаях решил, что заявленная сумма чрезмерна, и снизил ее размер до 1 тыс. руб. за каждый день неисполнения требований.

Иски в суд ГИООКН начала подавать год назад с требованием убрать кондиционеры с фасадов домов в центре Перми. Чиновники отмечают, что конструкции не соответствуют требованиям к содержанию зданий на территории объектов культурного наследия.

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