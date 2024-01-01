В Перми чиновники начали судиться из-за кондиционеров на домах в центре города Первый иск рассмотрят в конце июля Поделиться Твитнуть

Комсомольский проспект

Константин Долгановский

Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края подала иски с требованием убрать кондиционеры с фасадов домов в центре Перми. Чиновники утверждают, что эти конструкции не соответствуют требованиям к содержанию зданий на территории достопримечательного места. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В июле в краевом арбитражном суде запланировано рассмотрение иска инспекции по поводу кондиционеров на фасаде жилого дома по ул. Екатерининской, 96. Это здание, которое находится напротив главного корпуса ПНИПУ, и кондиционеры на нём видны с линии исторической застройки. Иск подан к предпринимательнице Ксении Глущенко. Власти требуют демонтировать наружные блоки кондиционирования с фасада жилого дома.

Сообщается, что здание располагается в границах достопримечательного места «Комсомольский проспект».

Кроме демонтажа кондиционеров, инспекция заявила требования по ремонту части фасада здания не позднее трёх дней с момента вступления решения суда в законную силу.

Первое заседание по этому иску назначено на 31 июля.

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