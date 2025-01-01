В Прикамье больница самовольно сократила выдачу молочных продуктов маленьким пациентам Вмешалась прокуратура Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вмешательство прокуратуры в Пермском крае позволило исправить недостатки в предоставлении молочных продуктов детям до трёхлетнего возраста в Очёрском округе.

Проверка надзорного органа, сообщили в пресс-службе, установила, что районная больница безосновательно сократила объёмы молочных продуктов, положенных детям до трёх лет. Более того, медучреждение не обеспечило родителям и опекунам несовершеннолетних доступ к информации о порядке обеспечения детей молочными продуктами.

Благодаря принятым мерам, установленные нормы выдачи детского питания были приведены в соответствие с действующим законодательством. Необходимые сведения были опубликованы на официальном веб-сайте больницы и на информационных стендах.

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