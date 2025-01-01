В ДТП в Пермском крае погиб подросток Водитель и два пассажира получили травмы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

О смертельном ДТП 20 июля на территории Краснокамского муниципального округа сообщает Госавтоинспекция Пермского края.

Около шести часов утра на дороге Стряпунята—Ананичи автомобиль «Лада гранта» под управлением юноши 2001 г.р. съехал в кювет и столкнулся с препятствием. В результате происшествия погиб подросток 2010 г.р., водитель и ещё два пассажира получили травмы различной степени тяжести.

Предварительно установлено, что на 11 км водитель не справился с управлением, что и послужило причиной трагедии.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Накануне, 19 июля, в Пермском крае недалеко от границы с Удмуртией произошло массовое ДТП с участием четырёх автомобилей.

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