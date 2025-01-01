В Прикамье на границе с Удмуртией произошло массовое ДТП Столкнулись четыре автомобиля Поделиться Твитнуть

Фото: скрин тг-канала "ВЕТТА - ЭХ, ДОРОГИ"

В Пермском крае, недалеко от границы с Удмуртией, произошло массовое ДТП с участием четырёх автомобилей. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГУ МВД России по Пермскому краю.

По предварительным данным, инцидент произошел около 14:05. На 28 км трассы Черновское — граница Удмуртии водитель УАЗа 1971 г.р. выехал на встречку и столкнулся с попутным автомобилем Honda. От удара Honda врезалась в Kia, которая столкнулась со Skoda.





В ДТП пострадала пассажирка Kia 1959 г.р. Она была госпитализирована для получения необходимой медпомощи.





В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование для выяснения всех обстоятельств аварии.





Напомним, в Госавтоинспекции сообщали, что основными причинами ДТП является превышение скорости, нарушение правил обгона и выезд на полосу встречного движения. ГИБДД просит водителей соблюдать правила дорожного движения, держать безопасную скорость и дистанцию, учитывать дорожную обстановку и погодные условия, а также плавно тормозить и не прибегать к резким манёврам.

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