В ДТП с опрокидыванием в Прикамье погиб водитель отечественного авто Выясняются причины случившегося Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Пермского края

В Соликамском округе Пермского края днём 19 июля случилась смертельная автоавария. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция.

Приблизительно в 13:50 по трассе Кунгур—Соликамск в сторону Соликамска следовал автомобиль «ВАЗ 2114», которым управлял молодой человек 2002 г.р. По предварительной информации, на 313 км автодороги водитель отечественного авто съехал с дороги в правый кювет, машину опрокинуло.





В результате инцидента водитель "Лады" получил смертельные травмы и скончался на месте ДТП.





В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование для выяснения всех обстоятельств аварии.





В Госавтоинспекции напомнили водителям, что основными причинами ДТП является превышение скорости, нарушение правил обгона и выезд на полосу встречного движения. ГИБДД просит соблюдать правила дорожного движения, держать безопасную скорость и дистанцию, учитывать дорожную обстановку и погодные условия, а также плавно тормозить и не прибегать к резким манёврам.

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