В Чайковском округе Пермского края сгорела вышка связи
Площадь пожара составила 4 «квадрата»
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В д. Дубовая Чайковского городского округа Пермского края произошло возгорание аппаратного шкафа вышки. Инцидент произошёл ещё 7 июля.
По информации администрации округа общая площадь пожара составила четыре «квадрата». Внутри шкафа сгорели резино-пластиковые элементы, а также изоляция вертикального участка кабелей. Отмечается, что погибших и травмированных нет.
В настоящее время устанавливаются конкретные причины пожара.
В администрации напомнили о правилась пожарной безопасности.
«Никогда не курите в постели, на диване. Помните, сигарета и алкоголь — активные соучастники пожара. Никогда не оставляйте без присмотра включённые электроприборы. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнём», — добавили в соцсетях администрации Чайковского округа.
Краевое МЧС при обнаружении пожара просит оперативно сообщить о нём по телефонам: «01» — со стационарного телефона, а «101» и «112» — с мобильного.
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