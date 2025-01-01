Суд отказал в досрочном открытии банкетного зала в Перми, где отравились выпускники Ранее суд приостановил его деятельность на три месяца Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Ленинский районный суд рассмотрел иск ООО «Вайт холл» и отказал в досрочном возобновлении работы заведения. Судья отметила, что достаточных оснований и свидетельств об устранении нарушений нет, сообщает Properm.ru.

В ходатайстве администрация White Hall указала, что все нарушения были устранены. Администрация также представила список сотрудников с санкнижками, и отметила, что были заведены журналы учёта и приобретён антисептик с сертификатами. Проверка Роспотребнадзора показала, что нарушений в работе заведения нет.





Юрист заведения рассказал изданию, что на производстве прошла повторная проверка, и кухня возобновила работу — там также устранены все нарушения.





Напомним, в конце июня 2025 года в White Hall произошло отравление выпускников . После празднования выпускного вечера несколько школьников почувствовали признаки пищевого отравления. Как писали СМИ, пострадали около трёх десятков человек, в Минздраве рассказали о шести госпитализированных. Инцидент повлёк за собой возбуждение уголовного дела и проверку Роспотребнадзором.

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