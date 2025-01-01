Алёна Бронникова В связи с велофестом 20 июля изменится движение автобусов в Перми Трамвайные маршруты продолжат работу без ограничений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 20 июля в связи с проведением велофеста (0+) изменится движение общественного транспорта. По информации департамента транспорта, ограничения вводятся с 9 до 15 часов по ул. Петропавловской на участке от ул. Хохрякова до ул. Борчанинова.

Автобусы маршрута № 6 в направлении м/р «Железнодорожный» будут следовать по ул. Ленина, без заезда на ул. Петропавловскую. В обратном направлении изменений не будет. Автобусы № 35 в направлении остановки «ул. Крисанова» будут следовать по улицам Монастырской и Окулова, без заезда на ул. Ленина. В направлении Коммунального моста — по ул. Окулова, пл. Гайдара, ул. Ленина и ул. Попова, без заезда на Петропавловскую.

Маршруты автобусов № 2, 15, 20 и 7т в направлении Коммунального моста будут пролегать через улицы Борчанинова, Ленина и Попова, без заезда на Петропавловскую, в направлении Центрального рынка изменений не будет. Маршрут № 72 в направлении «ЦУМа» пройдёт по улицам Борчанинова, Ленина, Попова и Петропавловской, в направлении Центрального рынка — без изменений. Автобусы № 46 будут ходить до остановки «ул. Попова», расположенной на ул. Попова, посадка — на остановке из центра города.

Трамваи продолжат ходить в это время без ограничений.

Напомним, движение всех видов транспорта, кроме трамваев, будет полностью прекращено 20 июля — с 9 до 15 часов на участке ул. Петропавловской от ул. Хохрякова до ул. Борчанинова. Запрет остановки и стоянки на данном участке будет действовать с 9 часов 19 июля до 17 часов 20 июля.

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