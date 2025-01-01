Алёна Бронникова В выходные в Перми закроют движение в центре города из-за велофеста Ограничения будут действовать 20 июля Поделиться Твитнуть

Фото: распоряжение Министерства транспорта Пермского края

В Перми снова планируются временные ограничения для движения транспорта в центре города. По информации Минтранса Прикамья, ограничения введут в ближайшие выходные на время Пермского велофеста (0+).

Движение будет полностью прекращено 20 июля — с 9 до 15 часов на участке ул. Петропавловской от ул. Хохрякова до ул. Борчанинова. Ограничение вводится для всех видов транспортных средств, за исключением трамваев. Запрет остановки и стоянки на данном участке будет действовать с 9 часов 19 июля до 17 часов 20 июля.

Ожидается, что участие в массовом велозаезде примут 1,5 тыс. пермяков. В рамках мероприятия запланированы четыре скоростных соревнования и конкурс «Самая многочисленная команда велосипедистов». К участию приглашаются рабочие коллективы, родители с детьми, спортивные клубы школ и детских садов. Команда-победитель будет награждена ценным призом. Местом проведения гонок станет площадь перед Театром-Театром.

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