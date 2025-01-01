На «Пермском Велофесте» ожидается более 1,5 тысячи участников Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 20 июля, в центре Перми пройдёт «Пермский Велофест» (0+). В масштабном велопробеге примут участие свыше полутора тысяч человек, сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

В рамках мероприятия запланирован конкурс под названием «Самая многочисленная команда велосипедистов». К участию приглашаются рабочие коллективы, родители с детьми, спортивные клубы школ и детских садов. Команда-победитель будет награждена ценным призом.

В дополнение к этому, состоятся четыре скоростных соревнования: профессиональная велогонка «Критериум» и любительские заезды для всех желающих. Для самых маленьких участников будут организованы специальные соревнования на беговелах. Местом проведения гонок станет площадь перед Театром-Театром.

Мэр пригласил всех желающих присоединиться к велопробегу на ул. Петропавловской.

Регистрация открыта до 18 июля включительно.

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