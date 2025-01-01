Алёна Бронникова Среди абитуриентов Пермского политеха удвоилось количество стобалльников Всего в вуз направлено более 35 тысяч заявлений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В рамках приёмной кампании в Пермский политех поступило более 35 тыс. заявлений от абитуриентов Пермского края и других регионов. Количество стобалльников, планирующих поступить в ПНИПУ, удвоилось по сравнению с предыдущей неделей.

Как сообщили в вузе, на данный момент в университет поступило 46 заявлений от абитуриентов, которые набрали 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ, восемь из них уже подали согласие на зачисление в вуз. Неделей ранее, 10 июля, количество таких заявлений насчитывалось 20.

По сравнению с прошлым годом количество бюджетных мест увеличилось на 400 и составило 3,4 тыс. Рост произошёл по самым популярным у поступающих направлениям: IT-индустрия, химические технологии и гуманитарные науки.

Больше всего заявлений поступило по направлениям «Строительство» — 1186, «Нефтегазовое дело» — 1181 и «Государственное и муниципальное управление» — 1203. Высокий конкурс наблюдается на направления «Нефтегазовая техника и технологии» — 91 человек на место, «Социология» — 48 и «Информационная безопасность» — 40.

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