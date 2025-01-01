В Пермский политех подано более 21 тысячи заявлений от абитуриентов Приёмная кампания началась в конце июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) подано свыше 21 тыс. заявлений от более чем 5,5 тыс. абитуриентов на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Как сообщает пресс-служба вуза, приёмная компания в этом году началась 20 июня.

Заявления в университет подают не только абитуриенты из Пермского края, но и Калининградской, Свердловской, Астраханской областей, Удмуртской республики и Башкортостана, Ханты-Мансийского АО и др.





Самыми популярными направлениями бакалавриата и специалитета стали «Нефтегазовое дело» — 789 заявлений, «Государственное и муниципальное управление» — 779, «Строительство» — 712, «Информационные системы и технологии» — 642, «Проектирование авиационных и ракетных двигателей» — 432.





Руслан Гарифзянов, секретарь приёмной комиссии ПНИПУ, отметил, что высшее образование в университете планируют получить 20 стобалльников, принято и 254 заявления на целевое обучение.





Согласно информации от вуза, для лиц, сдавших ЕГЭ, срок подачи заявлений заканчивается 25 июля, а для поступающих по внутренним экзаменам вуза — 15 июля. Конкурсные списки опубликуют 27 июля, а 7 августа появятся списки зачисленных студентов.

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