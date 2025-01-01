Алёна Бронникова В первом полугодии соискателям в Прикамье предлагали в среднем 80 тысяч рублей Рост предложения по зарплате составил 16% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прикамье оказалось на шестом месте рейтинга регионов по росту средней предлагаемой заработной платы в первом полугодии 2025 года. Исследование было проведено аналитиками сервиса «Авито Работа».

За указанный период работодатели предлагали соискателям в Пермском крае в среднем 80 тыс. руб. в месяц при полном рабочем дне. Это на 16% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Лидерами по росту предлагаемых зарплат в вакансиях стали Забайкальский край (+20%, до 71,7 тыс. руб.), Якутия (+19%, до 953 тыс. руб.) и Татарстан (+18%, до 84,4 тыс. руб.). В Сахалинской (до 86 тыс.) и Самарской (до 76,5 тыс.) областях, как и в Пермском крае, показатель вырос на 16%. Также в топ-10 вошли Башкортостан (+14%, 80,6 тыс.), Коми (+13%, 82,2 тыс.), Красноярский край (+13%, 71,7 тыс.) и Хакасия (+12%, 59,3 тыс.).

Ранее аналитики выяснили, что для ощущения счастья жителям Перми требуется в среднем 233 тыс. руб. в месяц. По сравнению с сентябрём запросы несколько снизились, по сравнению с апрелем 2024 года — заметно выросли.

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